Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!

Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atamaları yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci görevine yeniden atandı.

Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üniversitelere yönelik yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 Eylül 2025 tarihli kararlara göre, Marmara Üniversitesi dahil toplam 5 üniversitede rektör değişikliği yapıldı.

Marmara Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Kurt görevden alındı, yerine Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi: Rektörlüğe Selim Karahasanoğlu getirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Yeni rektör Prof. Dr. Adem Aslan oldu.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Rektörlüğe Prof. Dr. Çavlan Çiftçi atandı.

Boğaziçi Üniversitesi: Mevcut rektör Prof. Dr. Naci İnci, görevine yeniden atandı.

BOĞAZİÇİ'NDE NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ilk olarak 1 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu atanmış, bu atama üniversite içinde uzun süreli protestoları tetiklemişti. Rektörün seçimle belirlenmesini talep eden öğrenci ve akademisyenlerin eylemleri sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış, bazılarına ev hapsi verilmişti. Melih Bulu, atandıktan yaklaşık altı ay sonra, 15 Temmuz 2021’de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmıştı. O günden bu yana Prof. Dr. Naci İnci, aynı görevi sürdürüyor.

