Bakan Kurum 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek Duyurdu: Yeni Sosyal Konutlar Yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyüğü’ diyerek, yeni sosyal konut projesinin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı.

Projenin detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını belirten Kurum, "Yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konu sorunu da kalmayacak. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız” diye konuştu.

168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren haberi duyuran Kurum, ‘yüzde 25’ indirimin detaylarını da şöyle anlattı:

"TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara Yüzde 25 indirim yapıyoruz."

