Dolandırıcıların Yeni Yöntemi 'Pes' Dedirtti: Kiraladılar, Geri Verdiler, Çaldılar

Kocaeli'de kiraladıkları aracı teslim ettikten sonra çalan dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti. Olayda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi 'Pes' Dedirtti: Kiraladılar, Geri Verdiler, Çaldılar
Kocaeli’de akılalmaz bir hırsızlık vakası yaşandı. Kiraladıkları araca GPS takıp anahtarını kopyalayan şahıslar, aracı firmaya teslim ettikten sonra çaldı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

GPS CİHAZI YERLEŞTİRDİLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Derince ilçesinde kiralama firmasına ait otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada; şüphelilerin firmadan kiraladıkları otomobilin anahtarını cihazla kopyaladığı, içerisinde bulunmayacak bir bölüme (Airtag) GPS takip cihazı yerleştirdiği, otomobili firmaya teslim ettikten bir süre sonra GPS sayesinde yerini belirledikleri otomobili, başka bir araçla gelerek çaldıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.B.K. ve Ö.S., 1 Eylül günü İstanbul’da düzenlenen operasyonda çaldıkları otomobille birlikte yakayı ele verdi.

M.B.K. ve Ö.S.’nin iş yerinde yapılan aramada; şasi ve beyin okuma cihazı, araç anahtarlarını kopyalamaya yarayan cihaz, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araç ruhsatı, farklı araçlara ait kopyalanmış 3 anahtar ve 11 kopyalamaya hazır ham araç anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.K. tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobil ise gerekli işlemlerin ardından kiralama firmasına teslim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

