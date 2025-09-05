İstanbul Barosu’ndan Yeni Adli Yıl Paneli

Geçtiğimiz Adli Yıl’ı ‘Kara Yıl’ Olarak Adlandıran İstanbul Barosu, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde Yeni Adli Yıl Paneli düzenledi.

İstanbul Barosu’ndan Yeni Adli Yıl Paneli
Hem üye sayısı, hem de organizasyon kapasitesi açısından dünyanın en büyük barosu; İstanbul Barosu, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde ‘Sosyal ve Toplumsal Adalet Arayışı, Mücadele; Emek ve Gelecek’ temalı yeni adli yıl paneli düzenledi.

Panele, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı; İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve çok sayıda avukat katıldı.

Katılımcı avukatların çoğunun genç avukatlar ve stajyer avukatlardan oluşması dikkat çekti.

Açılış konuşmasını yaparak paneli açan Başkan Kaboğlu konuşmasına “Keşke programımızda sanatçı arkadaşlarımıza daha çok yer verebilseydik, gelecek yıl bunu mutlaka yapalım” diyerek başladı.

Konuşmasına devam eden Kaboğlu şu sözleri kaydetti:

“Evet geçtiğimiz adli yıla ‘kara adli yıl’ dedik. Gelecek yıllarımız kara olmasın umuduyla başladık. Biz bu düşüncelerle yeni yıla başladık fakat daha ikinci gününde tanık olduğumuz uygulama aslında ne denli haklı olduğumuzu ortaya koydu. Hem de çok acı bir biçimde ortaya koydu. Zira bizi 1950’li yılların da gerilerine götürdü. Bizlerin kayyımlara hiç bir zaman alışmamamız gerekir, alışmadık da. Hiç bir zaman da alışmayacağız. “

Kaboğlu, sözlerini ‘Siyasal adalet’ vurgusu yaparak bitirdi.

Panelde söz alan çok sayıda avukat sözlerini tutuklu bulunan Av. Mehmet Pehlivan, Gazeteci Furkan Karabay ve Can Atalay için adalet çağrısı yaparak tamamladı.

İstanbul Barosu’ndan Yeni Adli Yıl Paneli - Resim : 1

Panelde söz alan genç ve stajyer avukatların sektöre dair dileklerini, şikayetlerini ve tavsiyelerini belirtmesiyle kokteyl programına geçildi.

Kadıköy Evlendirme Dairesi’nin bahçesi’nde düzenlenen kokteyl alanının çeşitli yerlerine tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan’ın posterlerinin asılması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

