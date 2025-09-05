Amerika Açık'ta Kadınlar Finalinin Adı Belli Oldu

Teniste Amerika Açık'ın tek kadınlar finalinde Belarus Aryna Sabalenka ile ABD'li Amanda Anisimova karşı karşıya gelecek.

Sezonun son grand slami olan Amerika Açık’ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu. tek kadınlarda Belarus Aryna Sabalenka ile ABD'li Amanda Anisimova, finale çıktı.

1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'kük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23) ile karşılaştı.

Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi.

Zeynep Sönmez, Türkiye'yi 'Tenis Ülkesi' YapacakZeynep Sönmez, Türkiye'yi 'Tenis Ülkesi' Yapacak

