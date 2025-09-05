Şanlıurfa'da Otobüs Şoförünü Bıçaklamıştı: Bakın Nerede Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'da seyir halindeki halk otobüsünün önünü kesip şoföre dehşeti yaşatan saldırgan yakayı ele verdi. 2 Eylül Salı günü seyir halindeki halk otobüsünün şoförü Mehmet Kaymaz'ın önü, içinde 2 kişi bulunan otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen S.K., eline aldığı bıçakla otobüs şoförüne saldırarak kolundan yaraladı. Araçtaki diğer kişi ise otobüsün camına vurarak saldırdı.

Saldırı sırasında direksiyon başında bulunan Kaymaz, gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinden yardım isteyen Kaymaz ambulansla hastaneye gönderildi.

FAZLA KAÇAMADI

Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın S.K. olduğunu belirledi. Şüphelinin Antalya’da bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler şüpheliyi Antalya'da gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

