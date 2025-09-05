Şanlıurfa'da Otobüs Şoförünü Bıçaklamıştı: Bakın Nerede Yakalandı

Şanlıurfa'da seyir halindeki halk otobüsünün önünü keserek şoförü bıçaklayan S.K. kaçtığı Antalya'da yakalandı.

Şanlıurfa'da Otobüs Şoförünü Bıçaklamıştı: Bakın Nerede Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'da seyir halindeki halk otobüsünün önünü kesip şoföre dehşeti yaşatan saldırgan yakayı ele verdi. 2 Eylül Salı günü seyir halindeki halk otobüsünün şoförü Mehmet Kaymaz'ın önü, içinde 2 kişi bulunan otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen S.K., eline aldığı bıçakla otobüs şoförüne saldırarak kolundan yaraladı. Araçtaki diğer kişi ise otobüsün camına vurarak saldırdı.

Saldırı sırasında direksiyon başında bulunan Kaymaz, gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinden yardım isteyen Kaymaz ambulansla hastaneye gönderildi.

FAZLA KAÇAMADI

Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın S.K. olduğunu belirledi. Şüphelinin Antalya’da bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler şüpheliyi Antalya'da gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Halk Otobüsünde Dehşet Anları... Şoföre Camdan Bıçaklı Saldırı!Halk Otobüsünde Dehşet Anları... Şoföre Camdan Bıçaklı Saldırı!Yurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa
Aynı eve 3. baskın: Bu kadın, köpeklere kâbus yaşatıyor! Köpeklere Kâbus Yaşatıyor! Aynı Eve 3. Baskın
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
Gazeteci ve Sanatçıların 'Kapalı Kutusu'ydu... Ece Aksoy Hayatını Kaybetti Gazeteci ve Sanatçıların 'Kapalı Kutusu'ydu... Ece Aksoy Hayatını Kaybetti
Eski ABD Başkanına Bir Kanser Teşhisi Daha! Gizlice Ameliyata Alındı Gizlice Ameliyata Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!