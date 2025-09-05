Güneşli Günlere Elveda... Bakanlıktan 8 İl İçin 'Sarı Kodlu' Uyarı

Vatandaşlar sıcak havalar nedeniyle kavrulurken, o günler geride kalıyor. Bakanlık 8 il için 'sarı kodlu' uyarı yaptı.

Güneşli Günlere Elveda... Bakanlıktan 8 İl İçin 'Sarı Kodlu' Uyarı
Yurt genelinde uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları canından bezdirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 8 il için sarı kodlu uyarı verildi.

İçişleri Bakanlığı Meteoroloji’nden gelen bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anıda kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA

