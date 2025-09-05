Naci Görür'den Afganistan Depreminin Ardından Türkiye'ye Kritik Uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan depreminin ardından Türkiye'ye kritik bir uyarıda bulundu. 6 büyüklüğündeki depremle kentlerin yerle bir olduğunu anımsatan Görür, deprem dirençli kentlerin kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.

Afganistan’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından kentler yerle bir olurken, 2 bini aşkın insan da yaşamını yitirdi. Afganistan bu depremin yaralarını sarmaya çalışırken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Depremin 6 büyüklüğünde olmasına rağmen Afganistan’daki yıkıma dikkat çeken Görür, “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın” dedi.

Görür, kamuoyuna yaptığı çağrıda, “Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele” ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN’DAKİ DEPREM

Afganistan'ın doğusu, 6 şiddetindeki depremle yerle bir olurken can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Yetkililer, çok sayıda kişinin, ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını açıkladı.

