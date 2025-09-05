Naci Görür'den Afganistan Depreminin Ardından Türkiye'ye Kritik Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından kentler yerle bir olurken, 2 bini aşkın insan da yaşamını yitirdi. Afganistan bu depremin yaralarını sarmaya çalışırken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Depremin 6 büyüklüğünde olmasına rağmen Afganistan’daki yıkıma dikkat çeken Görür, “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın” dedi.

Görür, kamuoyuna yaptığı çağrıda, “Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele” ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN’DAKİ DEPREM

Afganistan'ın doğusu, 6 şiddetindeki depremle yerle bir olurken can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Yetkililer, çok sayıda kişinin, ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını açıkladı.

Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi