Yeni Nesil Akıllara Durgunluk Veren Dolandırıcılık Yöntemi

Pazar günü fiziki varlığım sıcaktan kaçmış evin içinde klima altında otururken aklım Instagramda dolanıyordu. Ve birdenbire onu gördüm. Sükseli, albenili, moda mı moda bir termos. Normal fiyatı bin 800 ile 2 bin lira arası. Ancak burada fiyat 499 lira. Üstelik karşılaştığım reklam tanıdığım bildiğim bir markaya ait. Tarif etmem gerekirse üç harfli market zincirinden biri. Hani adında rakam olan.



Derken almak için Instagram reklamına bastım. Beni üç harfli marketin sitesine yönlendirdi. Uyanığım ya, iyice inceledim. Onun sitesi mi diye. Evet onun sitesi. Tüm istenen bilgileri girdim ve ancak ticareti gerçekleştiremedim. Bir şey alamadım. Bunun üzerinde bile durmadım. Nasılsa işlem gerçekleşmedi diye normal hayatıma devam ettim.



Gece saat 22.00 sıralarında telefonum çaldı. Son derece kibar genç bir oğlan, bankanın güvenlik ekibinden aradığını ve dolandırıldığımı, daha da dolandırılmak üzere olduğumu uyardı. "Şu saatte şu siteye girmişsiniz" diyerek güven sağlıyordu. Yapmam gereken de basitti. Banka uygulamasını açmak ve onun dediklerini uygulamak.



Etkileyici ve güven verici olan genç arkadaş peş peşe uyarılarını yapıyordu. 4 bin 499 lira çekilmiş, 8 bin küsur lira çekilmiş, 21 bin lira çekilmiş. Kartımı kapatacakmış, onun için benim onayım lazımmış.



Ve derken bankadan mesaj geliverdi. Bu mesaja evet dememi istedi. Bu arada bankadan aranacağımı, benim “Evet bu işlem benimdir” demem gerektiğini aksi halde dolandırıcıların kurbanı olacağımı anlattı.



Mesajı okuduğum zaman her şey dank etti. Bu bir limit artırımı mesajıydı. Benim adıma bankadan limit artırımı talep etmişti. Çünkü benim gariban emekli maaşına bağlı kredi kartımın limiti muhtemel dolandırıcıları bile üzmüştü. Derken bankadan arandım. Ve gerçek ortaya çıktı.



Öğlen girdiğim site sahteydi. Daha doğrusu birebir aynıydı ama fake’di. Beni güvenlik ekibindeniz diye arayanlar da dolandırıcı. Allahtan kart limitim acınacak haldeydi de dolandırılamamıştım. Gerçek ortaya çıkınca sahtekarlar ortadan kayboldu.



Gerçek banka yetkilileri ile konuştuğumda bunun çok yaygın bir durum olduğunu, sahtekarların özellikle Facebook ve Instagram’a reklam verdiklerini, bu yolla insanları dolandırdıklarını öğrendim. Ben biraz da şans eseri dolandırılmaktan kurtuldum. Ancak eminim ki kendi halinde evinde oturan bir başka kişi kurtulamazdı.

Tamam ben hatalıyım. Daha dikkatli olmalıydım. Ancak Hoca’nın da dediği gibi “Hiç mi hırsızın suçu yok arkadaş.”