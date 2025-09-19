Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satılıyordu! Otomotiv Devi 600 Bin Aracını Geri Çağırdı: Ölüm Riski Taşıyor

Türkiye’de peynir ekmek gibi satılan Toyota, 600 bin aracını geri çağırdı. Otomotiv devinden yapılan açıklamada gösterge paneli ekranında hız ve fren sistemi gibi hayati bilgileri göstermeyen bir yazılım hatası olduğu ifade edildi.

Sürücüler aman dikkat! Toyota, 591 bin 377 aracını, gösterge paneli ekranında hayati bilgileri göstermeyen bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı.

OTOMOTİV DEVİ 600 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli araçlar yer alıyor. Geri çağırılan modellerdeki sorun ise oldukça korkutucu.

Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satılıyordu! Otomotiv Devi 600 Bin Aracını Geri Çağırdı: Ölüm Riski Taşıyor - Resim : 1

BÜYÜK TEHLİKE SAÇIYOR

Sorunun araç çalıştırıldığında gösterge paneli yazılımındaki bir hata nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıklarını görüntüleyememesinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satılıyordu! Otomotiv Devi 600 Bin Aracını Geri Çağırdı: Ölüm Riski Taşıyor - Resim : 2

Bu durum, sürücülerin önemli güvenlik bilgilerinden mahrum kalmasına ve sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabilir.

