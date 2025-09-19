Dilan Polat-Engin Polat Çiftiyle Bağlantısı Ne? 'Derkan Başer' Örgütüne Operasyon

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuksuz yargılandığı kara para davası, yasa dışı bahis örgütü lideri Derkan Başer'in dosyasıyla birleştirilmişti; bugün düzenlenen operasyonda Başer çetesinin 4 üyesi gözaltına alındı, Polatların irtibatı skandalı büyütecek.

Dilan Polat-Engin Polat Çiftiyle Bağlantısı Ne? 'Derkan Başer' Örgütüne Operasyon
Kara para aklama skandalı sonrası Dilan Polat ile Engin Polat'ın tutuksuz yargılandığı davada mahkeme, davanın Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla birleştirilmesini talep etmişti. Polatların, Derkan Başer'in örgütüyle de irtibatlı olduğu vurgulanmıştı. Bugün ise bu yasa dışı örgüte operasyon düzenlendi.

MASAK RAPORU KAPSAMINDA...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde yürütülen soruşturma, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın detaylı araştırma raporu, Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği'nin incelemeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı Mali Analiz Raporu'nun ışığında şekillendi. Bu raporlar, şüpheli Derkan Başer'in liderliğindeki suç örgütünün, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği kirli paraları gizleyerek "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunu sistematik olarak işlediğini ortaya koydu.

4 GÖZALTI

Operasyonun ilk dalgası 19 Eylül'de sabah saatlerinde patlak verdi. Polis ekipleri, şebekenin kilit isimlerine baskın düzenledi ve Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ile Melek Sağlam'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, suç örgütünün mali ağlarını çökertmeye yönelik teknik takipler de hız kazandı. Yetkililer, diğer firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve şebekenin yurtiçi-yurtdışı bağlantılarının da mercek altında olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Dilan Polat yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
