Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, güvensiz bulunan iki oda kokusu ile bir peluş anahtarlığın piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünlerde kimyasal, yangın ve küçük parça nedeniyle boğulma riski tespit edildi.

Son Güncelleme:
Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı açısından risk taşıyan ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden açıklamaya devam ediyor. Yapılan son denetimlerde, “Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürünün kimyasal ve yangın riski taşıdığı ve üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünün piyasaya arzını yasaklarken raflardan toplatılması için resmi süreci başlattı.

Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor - Resim : 1
“Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürün raflardan kaldırılacak

Aynı şekilde bir oda kokusunun daha toplatılmasına karar verildi. "Brescia Home" markasına ait Bambu "Çubuklu Oda Kokusu/Mango" ürününün kimyasal ve yangın riski taşıdığı ve üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin bulunmadığı belirlendi.

Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor - Resim : 2
"Brescia Home" markasına ait Bambu "Çubuklu Oda Kokusu/Mango" ürünü piyasadan toplatılacak

Son listeye bir de peluş anahtarlık girdi. Anahtarlığın yapılan testler sonucunda küçük parçalardan oluşması nedeniyle oyuncak güvenliği yönetmeliği gereklerini karşılamadığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı bu ürünün de piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor - Resim : 3
Caption

Denetimler kapsamında halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin takibi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi öncelikli olarak yürütülüyor.

Kimyasal ve Yangın Riski! Bu Oyuncak Raflardan İniyorKimyasal ve Yangın Riski! Bu Oyuncak Raflardan İniyorEkonomi
Bakanlık Radarına Aldı: 2 Bebek Ürününde Büyük Tehlike! Apar Topar Toplatılıyor, İnternet Satışı YasaklandıBakanlık Radarına Aldı: 2 Bebek Ürününde Büyük Tehlike! Apar Topar Toplatılıyor, İnternet Satışı YasaklandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Ürün
Son Güncelleme:
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Casusluk Şebekesine Operasyon! Savunma Sanayii Verilerini Telegram’da Sattılar Casusluk Şebekesine Operasyon! Savunma Sanayii Verilerini Telegram’da Sattılar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?