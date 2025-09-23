Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı açısından risk taşıyan ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden açıklamaya devam ediyor. Yapılan son denetimlerde, “Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürünün kimyasal ve yangın riski taşıdığı ve üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünün piyasaya arzını yasaklarken raflardan toplatılması için resmi süreci başlattı.

“Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürün raflardan kaldırılacak

Aynı şekilde bir oda kokusunun daha toplatılmasına karar verildi. "Brescia Home" markasına ait Bambu "Çubuklu Oda Kokusu/Mango" ürününün kimyasal ve yangın riski taşıdığı ve üzerinde dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin bulunmadığı belirlendi.

"Brescia Home" markasına ait Bambu "Çubuklu Oda Kokusu/Mango" ürünü piyasadan toplatılacak

Son listeye bir de peluş anahtarlık girdi. Anahtarlığın yapılan testler sonucunda küçük parçalardan oluşması nedeniyle oyuncak güvenliği yönetmeliği gereklerini karşılamadığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı bu ürünün de piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Denetimler kapsamında halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin takibi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi öncelikli olarak yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi