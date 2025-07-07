Kimyasal ve Yangın Riski! Bu Oyuncak Raflardan İniyor

Ticaret Bakanlığı, GÜBİS üzerinden çocuk sağlığına risk teşkil eden bir oyuncak hakkında uyarı yaptı. Cocomelon markasına ait oyuncak bebekte kesik, kimyasal ve yangın riski tespit edildi. Ürün gönüllü geri çağırma yoluyla piyasadan çekiliyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Kimyasal ve Yangın Riski! Bu Oyuncak Raflardan İniyor
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla düzenli olarak güncellemeler yapıyor.

Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son bildirim, çocuk sağlığı açısından dikkat çekici bir riski gündeme getirdi. ‘Yumuşak oyuncaklar’ kategorisinde yer alan Cocomelon markalı oyuncak bebekte ciddi sağlık riskleri tespit edildi.

Kimyasal ve Yangın Riski! Bu Oyuncak Raflardan İniyor - Resim : 1

KESİK, KİMYASAL VE YANGIN RİSKİ!

Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan oyuncakta, kesik oluşturabilecek parçalar, kimyasal içerik ve yangın riski bulunduğu açıklandı. Söz konusu ürün, Çin menşeli olup çocuklar için güvenli olmadığı gerekçesiyle piyasadan geri çekilecek.

Tespit edilen risklerin ardından firma tarafından “gönüllü geri çağırma” kararı alındı. Bu doğrultuda, ürün tüketicilerden geri alınarak piyasadan kaldırılacak.

Ticaret Bakanlığı, aileleri söz konusu oyuncak konusunda dikkatli olmaları ve ürünün çocuklar tarafından kullanılmamasını sağlamak konusunda uyardı. Tüketicilerin benzer ürünleri satın alırken GÜBİS kayıtlarını kontrol etmeleri öneriliyor. Bakanlık, güvenlik standartlarına uymayan ürünlerin tespit edilip kamuoyuna duyurulması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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