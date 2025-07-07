Satılık Evin İçinden 80 Milyon Liralık Servet Çıktı

ABD’nin California eyaletinde, vefat eden bir bilim insanına ait satılık evin garajında emlakçıların karşılaştığı manzara şaşkınlık yarattı. Santa Cruz kentindeki müstakil evin garajında, üzeri örtülmüş halde bulunan klasik Ferrari’nin değerinin yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 80 milyon lira) olduğu belirtildi.

Satılık Evin İçinden 80 Milyon Liralık Servet Çıktı
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Evin satış sürecini yürüten emlakçılar Dana Bambace ve Kimberly Ward, iki yatak odalı ve iki banyolu mülkü incelerken, üç araçlık garajda eski bir örtünün altında sıra dışı bir detayla karşılaştı. İnceleme sonucu, aracın 1963 model Ferrari 250GT Lusso olduğu tespit edildi. Yalnızca 350 adet üretilen modelin oldukça nadir olduğu biliniyor.

BİLİM İNSANININ MİRASI

Ev ve Ferrari’nin, Lockheed Martin'de çalışmış bilim insanı David Downs’a ait olduğu öğrenildi. Downs’ın 2022’de hayatını kaybetmesinin ardından mülk ve araç, 3 mirasçısına kaldı. Mirasçılar, klasik otomobili ellerinde tutmak istemediklerini belirtince, emlakçılar onları klasik araç satışında uzman olan Andy Grundy ile görüştürdü.

ARAÇ ÇALIŞIR DURUMDA, SADECE TOZLU

Grundy’nin yaptığı detaylı incelemede, aracın orijinal parçalarıyla korunduğu ve çalışır durumda olduğu belirlendi. Ferrari’nin son 15 yılda yeniden boyandığı ve motorunun yenilendiği tespit edildi. Emlakçılar, aracın yalnızca hafif bir temizlikle müzayede ya da koleksiyon piyasasına sunulabileceğini ifade etti.

EV RESTORE EDİLDİ, OTOMOBİL AYRI SATIŞA ÇIKACAK

Ferrari’nin çıkarılmasının ardından evde kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı. Mutfak ve banyoların yanı sıra zemin kaplamaları da yenilendi, garaj orijinal yapısına uygun şekilde restore edildi.

Şu anda evin satış bedeli 2,5 milyon dolar olarak belirlenirken, Ferrari’nin ayrı bir satışla yaklaşık 2 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Emlakçılar, bu nadir keşfin alıcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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