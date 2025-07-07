Otomotiv Sektöründen Tarihi İhracat Rekoru

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Otomotiv endüstrisinin ihracat verilerini paylaşan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolarlık dış satım yapıldığını duyurdu. Ocak-haziran dönemi toplam ihracatı ise yüzde 13 artış göstererek 19 milyar 987 milyon dolara yükseldi. Sektör, haziran ayında Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 16,6 oranında pay aldı.

ANA ÜRÜN GRUPLARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Haziran ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat artışı yaşandı. Tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 13 artarak 1 milyar 180 milyon dolara çıkarken, binek otomobil ihracatı yüzde 16 artışla 1 milyar 96 milyon dolara ulaştı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 59 artışla 626 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise yüzde 66 artışla 293 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. En dikkat çekici artış ise çekici grubunda yaşandı. Bu segmentte yüzde 504 artışla 180 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

AVRUPA’YA İHRACATTA YÜZDE 42'LİK SIÇRAMA

Haziran ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 42 artarak 2 milyar 527 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, toplam otomotiv ihracatının yüzde 74,2’sini oluşturdu. Diğer Avrupa ülkelerine olan ihracat yüzde 11 artarken, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yapılan dış satımda da yüzde 42’lik bir artış kaydedildi. Diğer Amerikan ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 94 oranında yükseldi.

ALMANYA, FRANSA VE BİRLEŞİK KRALLIK LİSTEDE İLK SIRALARDA

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 556 milyon dolara ulaştı. Fransa’ya 429 milyon dolar, Birleşik Krallık’a ise 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Belçika’ya yapılan ihracatta yüzde 92, Romanya’ya yüzde 55, Slovenya’ya ise yüzde 57 oranında artış yaşandı.

SEKTÖRDEN GÜÇLÜ MESAJ

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sektörün ulaştığı rakamların tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Haziran ayında ulaştığımız 3,4 milyar dolarlık dış satım, sektörümüzün tüm haziran ayları içindeki en yüksek ihracat performansıdır. İlk 6 ayda neredeyse 20 milyar dolarlık ihracata ulaşarak Türk otomotivinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Çekici grubunda üç haneli, diğer tüm ürün gruplarında ise çift haneli büyüme elde ettik. Özellikle Avrupa pazarlarında yaşanan bu artış, küresel rekabetteki konumumuzu daha da güçlendirdi.”

Kaynak: AA