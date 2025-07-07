Tarımda Büyük Rekor! Türkiye'de Bir İlk Oldu

Türkiye, tarım sektöründe yeni bir rekora imza attı. Dünya Bankası verilerine göre, 2024 yılında tarımsal hasıla 74 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla birlikte Türkiye, dünya genelinde en yüksek tarımsal üretime sahip ilk 7 ülke arasına girmeyi başardı.

Tarımda Büyük Rekor! Türkiye'de Bir İlk Oldu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023’te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılanın 2024’te yüzde 7 artış gösterdiğini duyurdu. Yumaklı, bu yükselişle birlikte Türkiye'nin tarımsal üretimde dünya sıralamasında ilk kez 70 milyar dolar sınırını aştığını vurguladı.

Tarımda Büyük Rekor! Türkiye'de Bir İlk Oldu - Resim : 1

“ÜRETİCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

İbrahim Yumaklı, bu başarının arkasında büyük emek olduğunu belirterek, "Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm üreticilerimizi ve tarım sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Tarım sektöründe elde ettiğimiz bu güçlü performans, Türkiye'nin gıda güvenliği ve ekonomik istikrarı açısından önemli bir adımdır. Nice başarılara birlikte imza atacağız" dedi.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, tarım ekonomisindeki küresel konumunu daha da güçlendirerek, sektördeki yatırımlar ve üretim kapasitesiyle dikkat çeken ülkeler arasında yerini sağlamlaştırmış oldu.

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Kaynak: AA

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