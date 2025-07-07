Dolar 40 Liraya Dayandı! Piyasalar Tetikte

İstanbul serbest piyasasında döviz yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Dolar 39,94 liradan, euro ise 47,05 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre her iki para biriminde de sınırlı artış yaşandı.

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Dolar 40 Liraya Dayandı! Piyasalar Tetikte
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İstanbul serbest piyasasında döviz haftaya yukarı yönlü hareketle başladı. Dolar, cuma gününe kıyasla 10 kuruşluk artışla güne 39,94 liradan giriş yaptı. Euro da 47 lira sınırını aşarak 47,05 seviyesine yükseldi.

DOLAR 40 LİRAYA DAYANDI

Serbest piyasada sabah saatlerinde 1 dolar 39,9380 liradan alınırken, satış fiyatı 39,9400 lira oldu. Euro ise 47,0510 liradan alınıp 47,0530 liradan satılmaya başlandı. Bu fiyatlar, geçtiğimiz hafta kapanış rakamlarının üzerinde seyretti.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,8360, euronun ise 46,9920 lira olarak kayıtlara geçmişti. Yatırımcılar dolar ve eurodaki yükselişi dikkatle izliyor.

Kaynak: AA

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