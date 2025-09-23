Casusluk Şebekesine Operasyon! Savunma Sanayii Verilerini Telegram’da Sattılar

Türkiye’ye ait ithalat ve ihracat verilerinin yurt dışına sızdırıldığı casusluk şebekesi çökertildi. Aralarında gümrük çalışanları ve danışmanlık firması sahibinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Kritik savunma sanayii bilgilerini içeren verilerin Telegram üzerinden satıldığı ortaya çıktı.

Türkiye’ye ait ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin, yurt dışı menşeli firmalar tarafından internet, sosyal medya ve Telegram gruplarında üçüncü şahıslara ücret karşılığı satıldığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin takibine takılan casusluk ağı, haziran ayında yapılan operasyonla deşifre edildi.

Casusluk Şebekesine Operasyon! Savunma Sanayii Verilerini Telegram’da Sattılar - Resim : 1
GÜMRÜK ÇALIŞANLARI VERİ SIZDIRDI

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, askeri ve ticari casusluk faaliyeti, savunma sanayii firmalarının kendilerine ait verilerin yurt dışındaki sitelerde yer aldığını fark etmesi üzerine gündeme geldi. TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Aselsan gibi kritik kurumların şikâyetiyle başlayan süreçte, bakanlık ekipleri “Karar Destek Sistemi” (KDS) ve “Bilge” sistemine ait verilerin yasa dışı yollarla paylaşıldığını belirledi. Müfettişler, verileri sızdıran gümrük çalışanlarını tek tek tespit etti.

TELEGRAM'DAN SATMIŞLAR

Bakanlık personeli, “Disticaretistihbarati” adlı Telegram grubuna istihbarat amaçlı sızarak 2023-2025 yılları arasında yürütülen casusluk faaliyetlerini ortaya çıkardı. ASELSAN’ın geliştirdiği tamburlu bombaatar, otomatik bombaatar ve makineli tüfek gibi kritik savunma sanayii ürünlerine ilişkin verilerin, Uzakdoğu merkezli şirketlere satıldığı anlaşıldı.

Casusluk Şebekesine Operasyon! Savunma Sanayii Verilerini Telegram’da Sattılar - Resim : 2
10 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 4’ü gümrük çalışanı olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Aralarında danışmanlık şirketi sahibi iş insanı Çağatay Ekinci’nin de bulunduğu 7 kişi, “devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri açıklamak” suçundan tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sızdırılan verilerin ticari sırların yanı sıra ülke güvenliği için kritik bilgileri de içerdiği, terör örgütleri ve yabancı istihbarat servisleri tarafından kullanılabilecek detaylar barındırdığı belirlendi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

