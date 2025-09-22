Rojin Kabaiş Davası Kördüğüm Oldu: 300 Kamera Kaydı, 80 Numune, 2 DNA İzi… Tek Bir Gözaltı Bile Yok!

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümü aydınlatılamadı. 300 kamera kaydı ve 80 numuneye rağmen dosyada gözaltı yok. Ailesi ve hukukçular, soruşturmanın şeffaf yürütülmemesine tepki gösteriyor.

Van’da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024’te çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında bulundu. Otopsi sonucunda genç kızın suda boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ancak aradan neredeyse bir yıl geçmesine rağmen yürütülen gizli soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı yapılmadı.

Rojin Kabaiş Davası Kördüğüm Oldu: 300 Kamera Kaydı, 80 Numune, 2 DNA İzi… Tek Bir Gözaltı Bile Yok! - Resim : 1
Rojin Kabaiş'in babası adalet arıyor

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için Ankara’ya giderek Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Nefes'ten Dilan Kutlu'ya konuşan baba Kabaiş, yaşadığı acıyı dile getirerek, “Bir senedir acı çekiyoruz, gecem gündüzüm belli değil. ‘Rojin’e ne oldu, neden oldu?’ sorularına yanıt bulamıyorum. Bunu savcılığa da defalarca sorduk, her seferinde ‘çalışıyoruz’ yanıtını aldık.” dedi.

'2 ERKEĞİN DNA'SI BULUNDU'

Baba Kabaiş, olayın aydınlatılmamasıyla ilgili dikkat çeken iddialar da ortaya koydu. “Rojin’i Van’a ben getirdim, 3 gün sonra kayboldu. Nasıl 300’den fazla kamera olan bir üniversitenin içinde genç bir kız kayboluyor? Cansız bedeninden 80’den fazla numune aldılar, 2 erkeğin DNA’sını buldular ama şu ana kadar ne bir görevden alma ne de gözaltı yapıldı. Bu dosya örtbas edilirse kahrolacağız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Rojin Kabaiş Davası Kördüğüm Oldu: 300 Kamera Kaydı, 80 Numune, 2 DNA İzi… Tek Bir Gözaltı Bile Yok! - Resim : 2
Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu

'KISITLILIK KARARI AMACINDAN SAPIYOR'

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ise kadın cinayetleri davalarında yaşanan benzer süreçlere dikkat çekti. Özaraz, “Amaca uygun kullanmazsanız, yaptığınız işlemleri paylaşmazsınız, kısıtlılık kararı amacından sapıyor. Biz bu davada bunu yaşadık. Ne dosyaya ulaşabildik ne de taleplerimiz yerine getirildi. Aradan 1 yıl geçti, hala somut bir sonuç yok.” dedi.

SORUŞTURMA NE AŞAMADA?

Rojin Kabaiş’in ölümüne dair soruşturmadaki kısıtlılık kararı halen sürüyor. DNA bulguları, kamera kayıtları ve cesedin bulunduğu yerle kaybolduğu yer arasındaki mesafeye ilişkin hiçbir detay kamuoyu ile paylaşılmadı. Genç kızın nasıl ve neden öldüğü hala belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Nefes

