Meclis’e Taşındı! Rojin Kabaiş’in Şüpheli Ölümü İçin ‘Araştırma Komisyonu’ Önerisi

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü, Meclis’e taşındı. DEM Parti Van milletvekilleri Rojin’in ölümüne ilişkin araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrenci Rojin Kabaiş’in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, genç öğrencinin ölümüne ilişkin sır perdesi ise tam olarak aralanamamıştı.

DEM Parti Van milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

Milletvekilleri, ön ve detaylı otopsi raporlarında ölüm nedeni “boğulma” olarak açıklanan Rojin’in dosyasındaki belirsiz noktaların netleşmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

DEM Parti Van milletvekilleri tarafından sunulan önergede şu noktalara dikkat çekildi:

  • DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmaması,
  • Cesedin bulunduğu yer ile kaybolduğu yer arasındaki mesafe,
  • Kamera kayıtlarının açıklanmaması,
  • Dosyaya getirilen gizlilik kararı
"KAMU VİCDANINDA YARALAR AÇTI"

Kadın cinayetlerine ilişkin çelişkilerin toplumsal güveni zedelediğine dikkat çeken önergede "Rojin Kabaiş dosyasında oluşan belirsizlikler, kamu vicdanında ciddi yaralar açmıştır. Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, olası ihmallerin ve müdahalelerin ortaya çıkarılması zorunludur” denildi.

