Üniversitenin Talebiyle Rojin Kabaiş Paylaşımlarına Engel

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi. Kararın Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin talebiyle alındığı öğrenildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soruşturmada belirsizlikler sürerken, genç kadının ölümüyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi. EngelliWeb’in aktardığına göre, Van 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi 8 Eylül 2025 tarihli kararıyla Rojin Kabaiş’in ölümü üzerine yapılan ve soruşturmaya dair şüpheleri dile getiren 200’den fazla gönderi ve çok sayıda hesaba erişim engeli uygulanmasına karar verdi. Kararın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin başvurusu üzerine alındığı belirtildi.

AİLESİ, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUYOR

Rojin Kabaiş’in otopsi raporunda ölüm nedeninin boğulma olduğu belirtilse de ailesi intihar ihtimalini reddediyor. Dosyaya gizlilik kararı getirildiği için rapor Van Barosu’yla paylaşılmadı. Diyarbakır ve Van Baroları’nın açıklamalarına göre, Kabaiş’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi ancak DNA’nın hangi bölgeden alındığına ilişkin tutanaklar henüz dosyaya eklenmedi. Baba Cabir Kabaiş, kızının boğazı, sırtı ve parmaklarındaki izleri işaret ederek “Kızımı katlettiler” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
rojin kabaiş Erişim Engeli
