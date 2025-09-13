Sivassporlu Futbolcular Kazaya Karıştı, 5 Yaralı

Sivasspor'un alt yapı oyuncularını taşıyan araç kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Sivasspor’un altyapı takımınının oyuncularını taşıyan araç kazaya karıştı. Kazada 3’ü futbolcu 5 kişi yaralandı.

Tokat Bulvarı Üçyıldız Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor-Sarıyer müsabakasını izledikten sonra tesislere dönen Sivasspor alt yapı takımı futbolcularının bulunduğu C.T. idaresindeki otomobil, tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerine geldi. Ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

