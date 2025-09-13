Trabzon’da Feci Zincirleme Kaza! 14 Yaralı

Trabzon’da tır, kamyon ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan yolcular ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Trabzon’da Feci Zincirleme Kaza! 14 Yaralı
Trabzon'un Arsin ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Yeşilyalı mevkisindeki kavşakta Hezi Memmedov'un kullandığı 90 CY 277 plakalı tır ve sürücüsü belirlenemeyen 61 K 2038 plakalı taş yüklü kamyon ile Abdullah Alfidan idaresindeki 61 M 0608 plakalı minibüs çarpıştı.

Trabzon’da Feci Zincirleme Kaza! 14 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışarak yaralanan 14 yolcu, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Trabzon Trafik kazası
