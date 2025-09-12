Neşe Kâbusa Döndü! Düğüne Katılan 106 Kişi Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan’ın Altınbaşak beldesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuk döner ve pilavdan yiyen davetliler zehirlendi. Rahatsızlanan çok sayıda kişi için bölgeye 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, gıda zehirlenmesi nedeniyle 106 kişi hastanelere başvurdu.

İlk tetkiklerin ardından 67 kişi tedavi edilip taburcu edildi. 39 kişinin tedavisi Üzümlü Devlet Hastanesi ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor. Valilik, tedavisi süren vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA