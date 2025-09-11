Mardin'de Depoda Korkutan Yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir depoda çıkan yangın, ekiplerin yaptığı müdahale sonrası söndürüldü.

Mardin'de Depoda Korkutan Yangın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde içecek ve temizlik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının hasara yol açtığı depoda soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Mardin Yangın
Van’da Aniden Bastıran Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi Van’da Aniden Bastıran Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
Fenerbahçe Yönetiminden İsmail Kartal’a Telefon! Ali Koç Küplere Bindi: Ortalık Karıştı… İsmail Kartal'a Yönetimden Telefon
Çorum'da Park Halindeki Tırda Şoför Ölü Bulundu Çorum'da Park Halindeki Tırda Şoför Ölü Bulundu
Ayak Mantarını Bitiriyor, Kötü Kokuyu Bıçak Gibi Kesiyor! Yalnızca 2 Malzemeyi Karıştırıp Sürmek Yetiyor Ayak Mantarını Bitiriyor, Kötü Kokuyu Bıçak Gibi Kesiyor! Yalnızca 2 Malzeme Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler... Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...
İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi Kararı Sonrası Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu! Kayyım Devam Edecek mi? Mahkemenin Ret Kararına Gürsel Tekin'den İlk Yorum