Bursa Orhangazi’de Trafik Kazası: Otobüs Tıra Çarptı, 3 Yolcu Yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bugün saat 13.45 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana gelen trafik kazası, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda yaşandı. Alınan bilgilere göre, 56 yaşındaki Erkan B.’nin kullandığı 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü, Yalova’dan Bursa istikametine ilerlerken karşı yönden gelen 63 yaşındaki Kemal S.’nin yönetimindeki 26 AJC 519 plakalı tıra yandan çarptı. Tırın dorsesinde dev bir gemi çapası taşıyor olması kazanın ciddiyetini artırdı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol tarafında büyük hasar oluşurken, içinde 35 yolcusu bulunan araçta panik anları yaşandı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı. Olay yerindeki diğer yolcular büyük korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralıların durumlarının hafif olduğu belirtilirken, üçü de Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır ve otobüs sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu, ancak ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yetkililer, kazanın yol çalışması nedeniyle daralan yolun trafiği zorlaştırması ve sürücülerin dikkat eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA