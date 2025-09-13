Dışişleri'nden Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.

Dışişleri'nden Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı "en güçlü şekilde” kınanırken hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

