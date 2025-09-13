Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi haftalardır sarsılmaya devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre ile 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Saat 18.17’de kaydedilen depremin derinliği 12,42 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi