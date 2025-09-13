Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi haftalardır sarsılmaya devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre ile 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Saat 18.17’de kaydedilen depremin derinliği 12,42 kilometre olarak kaydedildi.

