Aksaray'da Devlet Hastanesinde Skandal İddia! Yanlış Kan Verilen Hasta Hayatını Kaybetti

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalça ameliyatı olan 75 yaşındaki Ayşe Soylu’nun, yanlış kan transfüzyonu nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Oğlu suç duyurusunda bulunacağını belirtirken, İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 Eylül Pazartesi günü kalça ameliyatı geçiren 75 yaşındaki Ayşe Soylu’nun, ameliyat sırasında yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. 7 çocuk annesi olan Soylu’nun oğlu Ahmet İlmekli, annesinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

İlmekli, annesinin ameliyatı sırasında yanlış kan enjekte edildiğinin ameliyat sonrası geç saatlerde kendilerine bildirildiğini belirterek, “Annem bilinci açıkken yanlış kan verildiği söylendi. Başhekimlik, doktorlarla ve savcı ile görüştük. Suç duyurusunda bulunacağız, otopsi yapıldı. Ankara'ya gönderildi. Otopsi raporu geldikten sonra bakacağız, adalete güveniyoruz” dedi.

Aksaray'da Devlet Hastanesinde Skandal İddia! Yanlış Kan Verilen Hasta Hayatını Kaybetti - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın trajik ve üzüntü verici olduğunu ifade etti. Güleç, ihmali olduğu öne sürülen anestezi teknikerinin görevden alındığını ve sorumluluğu bulunan diğer personellerin de görevlerinden el çektirildiğini bildirdi. Ayrıca, hem adli hem de idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Aksaray Hastane
