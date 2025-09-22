Gece Yarısı Korkutan Depremin Ardından Uzmanlardan Açıklama

Balıkesir, gece yarısı meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle yeniden sallandı. Uzmanlar Ahmet Ercan ve Naci Görür, bölgede gerginliğin devam ettiğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ercan, “Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer.” dedi.

Gece Yarısı Korkutan Depremin Ardından Uzmanlardan Açıklama
10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir, artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece yarısı saat 00.05’te merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, vatandaşlarda panik ve korkuya yol açtı.

Gece yarısı yaşanan depremin ardından saat 04.19’da Ege Denizi’nde 4.8, 06.59’da ise Sındırgı merkezli 3.7 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Sık sık tekrarlanan sarsıntılar, hem Balıkesir’de hem de çevre illerde vatandaşların tedirginliğini artırdı.

Dün gece Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi

UZMANLARDAN UYARILAR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede boşalmamış bir gerginlik olduğunu ve artçıların uzun süre devam edebileceğini söyledi. Ercan, “Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ercan, en büyük yıkımın Sındırgı’ya girişteki ağaçlık ana yol ile çarşının alt kısmında olduğunu belirtti. "Ne yazık ki inceleme yaptığım Sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı." ifadelerini kullandı.

'AŞIRI SAYIDA OLUNCA DİKKAT ÇEKTİ'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de Balıkesir’deki depremlere ilişkin paylaşım yaptı. Görür, “Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan Naci Görür
