Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ege Denizi Deprem
