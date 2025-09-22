Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-22
Saat:04:19:59 TSİ
Enlem:40.36833 N
Boylam:24.12028 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/kFz5Yah7Z8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: AA
