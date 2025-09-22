Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: AA