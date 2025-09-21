İzmir'deki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisindeki ormanlık alana yakın noktada bulunan bir bahçe evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 uçak, helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı nokta.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan bahçe evi kullanılamaz hale gelirken ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.