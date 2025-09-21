İzmir'deki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alana yakın bir bahçe evinde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'deki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisindeki ormanlık alana yakın noktada bulunan bir bahçe evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 uçak, helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'deki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü - Resim : 1
Yangının çıktığı nokta.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan bahçe evi kullanılamaz hale gelirken ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Çanakkale'deki Orman Yangın Kontrol Altına AlındıÇanakkale'deki Orman Yangın Kontrol Altına AlındıGüncel

Tekirdağ'da Fabrika Yangını! Yüzlercesi Kül OlduTekirdağ'da Fabrika Yangını! Yüzlercesi Kül OlduGüncel

Etiketler
Orman yangınları İzmir
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Düzce’den Dünyaya! Okullarda ‘Kissamu’ Dönemi Başladı Düzce’den Dünyaya! Okullarda ‘Kissamu’ Dönemi Başladı
Çanakkale'deki Orman Yangın Kontrol Altına Alındı Çanakkale'deki Orman Yangın Kontrol Altına Alındı
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Kadıköy'de Değişim Rüzgarı: Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
CHP Kurultayı’nda PM ve YDK Seçimi Sonuçlandı: İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı...