Düzce’den Dünyaya! Okullarda ‘Kissamu’ Dönemi Başladı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Kissamu' projesi, kısa sürede hem öğrencilerin hem de akademik dünyanın ilgisini çekti. Kitap, spor, sanat ve müzik alanlarını bir araya getiren proje, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşmasını sağlarken obeziteyle mücadele, okuma alışkanlığını artırma ve aile bağlarını güçlendirme gibi hedefleri de içeriyor. Geçen yıl 68 okulda 4 binden fazla öğrenciyle uygulanan proje, bu dönem 81 okula yayılacak. Öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla kurulan Türkiye’nin en büyük sıfır atık temalı Oyuncak Müzesi de projenin somut çıktılarından biri oldu.

Proje Koordinatörü Pınar Aslan, “Kissamu sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda bilimsel bir çalışma. Makalemiz kitap olarak basıldı ve uluslararası literatürde yerini aldı. Bu da projenin önemini bir kez daha ortaya koydu” dedi. Yeni dönemde projenin kapsamı genişletiliyor. Liselere taşınacak 'Kissamu'ya siber zorbalık ve akran zorbalığıyla mücadele modülleri eklenecek. Liseliler, 20 temel kitabı okuyarak onur belgesi kazanacak, ayrıca teknoloji ve yabancı dil modülleriyle desteklenecek.