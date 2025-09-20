Tekirdağ'da Fabrika Yangını! Yüzlercesi Kül Oldu

Tekirdağ'da bir palet fabrikasında büyük çaplı bir yangın çıktı. Ağaçlık alana da sıçrayan yangın sebebiyle bölgeye, Çorlu'dan da itfaiye tankeri sevk edildi. Alevler, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Yanıkağıl Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle paletler alev alev yanmaya başladı. Palet yangını kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AĞAÇLIK ALANA DA SIÇRADI

Yangın daha sonra ağaçlık alana sıçradı. Çerkezköy ve Çorlu'dan takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

