Konya’da Korkutan Apartman Yangını! 13 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada, saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerindeki binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer taraftan ise merdivenli araç yardımıyla üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilen 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA