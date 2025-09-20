Yerli SMA İlacı Müjdesi... Bakan Memişoğlu Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ilacını yerli olarak üretme hedefini netleştirdi. Bakan Memişoğlu, bu önemli gelişmeyi, "İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak." sözleriyle ifade etti.

Memişoğlu, açıklamasında Türkiye'nin sağlık alanındaki bağımsızlığını vurgulayarak, "Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz" dedi. Bu süreçte, sadece iç pazar değil, komşu ülkelerin ihtiyaçları da gözetilecek. Bakan, "Sadece Türkiye değil, çevre ülkelerin de ihtiyacı olan ilaçları 2026'da insanlığa ulaştıracaklarını" belirtti.

'SAĞLIKTA BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFİ...

Proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülüyor. Memişoğlu, "Şimdi üreten sağlık modelimizde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz" diyerek, bu vizyonun nadir hastalıklar ve moleküler tedavilerdeki yenilikleri kapsadığını aktardı.

