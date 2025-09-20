Denizli’de Kaynak Kıvılcımı Yangına Yol Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Tekkeköy Mahallesi’nde ormanlık alanın içinde yer alan bir bağ evinde çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar çevredeki kuru otlara sıçrayarak yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek bahçede bulunan hurdalara da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaş, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana yayılmaması için yoğun çaba sarf etti.

Orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi olası bir felaketin önüne geçti. Ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA