Anne Babalar Dikkat: Masum Görünüyor Ama Zehir Saçıyor! İçinde Ölümcül Kimyasal Çıktı

Çocukların eğlence amaçlı sıkça kullandığı yüz boyalarıyla ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, bu ürünlerin üretim aşamasında hiçbir güvenlik testinden geçmediğini ve maliyetleri düşürmek için en riskli kimyasalların tercih edildiğini açıkladı.

Prof. Ayar, Türkiye’de kozmetik ürünlerin denetim süreçlerinin Avrupa standartlarına uygun yürütüldüğünü belirterek, özellikle çocuk kozmetiğinde son dönemde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. Ayar, "Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, 7-18 yaş arasındaki çocukların sosyal medya videolarında ortalama 21 farklı kozmetik ürün kullandıkları tespit edildi. Bu, kurumumuz açısından acil önlem alınması gereken bir durum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar

HER BİR ÜRÜN İÇİN 600 BİN TL CEZA YOLDA

TİTCK tarafından yapılan incelemelerde yıl içinde 197 ürünün denetlendiğini, bunların 190’ında ciddi uygunsuzluk tespit edildiğini söyleyen Ayar, “Hatalı ürün üreten firmalara savunma hakkı tanındı. Uygunsuzluk kesinleşirse her bir ürün için 600 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak” açıklamasında bulundu.

"ZARARLI KİMYASALLAR TESPİT EDİLDİ"

Yüz boyalarının özellikle çocuklar için en riskli grup olduğunu belirten Ayar, "Çizgi film karakterlerinin yüzlere çizilmesi masum gibi görünse de bu ürünlerin üretimiyle ilgili standart yok. Yapılan bilimsel araştırmalarda, geçici dövmeler ve yüz boyalarında ağır metallerin, alerjenlerin ve zararlı kimyasalların bulunduğu tespit edildi. Bu ürünler Avrupa Birliği’nin kozmetik üretim listesinde dahi yer almıyor. Denetlenmeyen bu ürünler en büyük riski taşıyor." dedi.

Ayar, ailelere de çağrıda bulunarak, çocukları bu tür ürünlerden uzak tutmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yasaklar ve cezalar önemli ama asıl olan çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi. Denetlenmeyen ürünlerin kullanımından kesinlikle kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA