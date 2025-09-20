Anne Babalar Dikkat: Masum Görünüyor Ama Zehir Saçıyor! İçinde Ölümcül Kimyasal Çıktı

Çocukların yüzüne sürülen renkli boyaların ardında ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar, bu ürünlerin ağır kimyasallar içerdiğini ve hiçbir güvenlik testinden geçmediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Anne Babalar Dikkat: Masum Görünüyor Ama Zehir Saçıyor! İçinde Ölümcül Kimyasal Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çocukların eğlence amaçlı sıkça kullandığı yüz boyalarıyla ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, bu ürünlerin üretim aşamasında hiçbir güvenlik testinden geçmediğini ve maliyetleri düşürmek için en riskli kimyasalların tercih edildiğini açıkladı.

Anne Babalar Dikkat: Masum Görünüyor Ama Zehir Saçıyor! İçinde Ölümcül Kimyasal Çıktı - Resim : 1

Prof. Ayar, Türkiye’de kozmetik ürünlerin denetim süreçlerinin Avrupa standartlarına uygun yürütüldüğünü belirterek, özellikle çocuk kozmetiğinde son dönemde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. Ayar, "Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, 7-18 yaş arasındaki çocukların sosyal medya videolarında ortalama 21 farklı kozmetik ürün kullandıkları tespit edildi. Bu, kurumumuz açısından acil önlem alınması gereken bir durum" dedi.

Anne Babalar Dikkat: Masum Görünüyor Ama Zehir Saçıyor! İçinde Ölümcül Kimyasal Çıktı - Resim : 2
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar

HER BİR ÜRÜN İÇİN 600 BİN TL CEZA YOLDA

TİTCK tarafından yapılan incelemelerde yıl içinde 197 ürünün denetlendiğini, bunların 190’ında ciddi uygunsuzluk tespit edildiğini söyleyen Ayar, “Hatalı ürün üreten firmalara savunma hakkı tanındı. Uygunsuzluk kesinleşirse her bir ürün için 600 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak” açıklamasında bulundu.

"ZARARLI KİMYASALLAR TESPİT EDİLDİ"

Anne Babalar Dikkat: Masum Görünüyor Ama Zehir Saçıyor! İçinde Ölümcül Kimyasal Çıktı - Resim : 3

Yüz boyalarının özellikle çocuklar için en riskli grup olduğunu belirten Ayar, "Çizgi film karakterlerinin yüzlere çizilmesi masum gibi görünse de bu ürünlerin üretimiyle ilgili standart yok. Yapılan bilimsel araştırmalarda, geçici dövmeler ve yüz boyalarında ağır metallerin, alerjenlerin ve zararlı kimyasalların bulunduğu tespit edildi. Bu ürünler Avrupa Birliği’nin kozmetik üretim listesinde dahi yer almıyor. Denetlenmeyen bu ürünler en büyük riski taşıyor." dedi.

Ayar, ailelere de çağrıda bulunarak, çocukları bu tür ürünlerden uzak tutmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yasaklar ve cezalar önemli ama asıl olan çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi. Denetlenmeyen ürünlerin kullanımından kesinlikle kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.

Bakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan ToplatılıyorBakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan ToplatılıyorEkonomi

Dev AVM’de Ruhsat Krizi Patladı! Tüm Mağazalara Tebligat Gitti! Tek Tek KapanıyorDev AVM’de Ruhsat Krizi Patladı! Tüm Mağazalara Tebligat Gitti! Tek Tek KapanıyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Çocuk
Son Güncelleme:
Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti Tedesco Biletini Kesti
Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı, Hayatını Kaybetti Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı, Hayatını Kaybetti
TikTok'ta Kızını Dans Ettirerek Para Kazanmaya Kalkan Baba Gözaltına Alındı TikTok'ta Kızını Dans Ettiren Baba Gözaltına Alındı
Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı? 30 Senelik Efsanenin Aslı Ortaya Çıktı Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı?