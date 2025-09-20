Kahramanmaraş'ta Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil Göksun ilçesi girişinde kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir otomobildeki 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA