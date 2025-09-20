Kahramanmaraş'ta Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil Göksun ilçesi girişinde kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir otomobildeki 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İHA