TikTok'ta Kızını Dans Ettirerek Para Kazanmaya Kalkan Baba Gözaltına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızını sosyal medya platformunda dans ettirip gelir elde etmeye çalıştığı öne sürülen bir babanın yakalandığını duyurdu. Küçük kız devlet korumasında, şüpheliye yönelik yargı süreci yakından izlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olaya hızlı müdahale ederek, kızını TikTok üzerinden dans ettirerek maddi kazanç sağlamaya teşebbüs ettiği belirtilen bir şahsın gözaltına alındığını resmi bir açıklama ile bildirdi. Bakanlık, konuya ilişkin detayları yazılı bir metinle paylaştı.Bakanlıktan gelen açıklamada, sosyal medyada yer alan haberler üzerine ekiplerin derhal devreye girdiği vurgulandı. "Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir" ifadeleriyle olayın takibi anlatıldı. Görüntülerdeki kız çocuğunun hemen sağlık taramasından geçirildiği ve koruma altına alındığı belirtildi. "Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır."

BABA GÖZALTINDA

Ayrıca, çocuğun yaşadığı travmayı hafifletmek amacıyla uzmanlar devreye girdi. "Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır" denilerek, destek hizmetlerinin hızla organize edildiği aktarıldı. Şüpheli baba ise polis tarafından derhal yakalandı. "Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır."

