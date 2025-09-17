Emekli Albay Orkun Özeller Hakkında Gözaltı Kararı

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Özeller, kararın ardından Ordu Adliyesi’ne ifade vermeye gitti.

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Halk TV'nin aktardığına göre, kararı öğrenen Özeller, Ordu’da Adliye’ye ifade vermeye gitti. Özeller’e yöneltilen suçlamanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" olduğu belirtildi.

Gözaltı kararının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle alındığı kaydedildi. Özeller, sosyal medya üzerinden çok sayıda hakaret ve tehdit mesajı aldığını açıklamıştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, konuya ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla ‘Hakaret’, ‘Halkı kin ve düşmünlığa tahrik’, ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu’ya talimat yazılmış durumda. O talimat yakalanması, sevk ve ifadesinin alınması yönünde. Biz de ifademizi vermek üzere Ordu’da Adliye’de bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Orkun Özeller’in gözaltına alınmasına siyasilerden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Tekrar soruyorum: Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı? Ailesine haysiyetsizce saldıran sosyal medya hesaplarına işlem yapıldı mı?" ifadesini kullandı.

