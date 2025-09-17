Her Detayı Kan Donduran Dava! Cinsel Saldırı, Tehdit, Yaralama… Hem Eşine Hem Kızına Dehşeti Yaşattı
İstanbul’da yaşayan Kader K, eşinin kendisine 2 yıldır hem fiziki hem de cinsel şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Açılan dava annenin eşinin 7 yaşındaki çocuğunu istismar ettiğini iddia etmesiyle devam etti. Korkunç iddia sonrasında şüpheli Adem K. "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı", "kadına karşı tehdit" ve "basit yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan 42 yaşındaki Kader K. eşi Adem K. tarafından uzun süredir hem cinsel hem de fiziksel olarak şiddet gördüğünü belirterek eşinden şikayetçi oldu.
HEM FİZİKİ HEM CİNSEL ŞİDDET İDDİASI
Adem K. hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kader K. eşinin 2 yıl boyunca kendisine şiddet uyguladığını, cinsel birlikteliğe zorladığını öne sürdü.
Evde yapılan aramada Adem K.’ya ait çeşitli bağlama aparatları, sopa ve cinsel içerikli materyaller bulundu.
ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI
Hastanede yapılan incelemelerde Kader K.’nın vücudunda, "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" nitelikte yaralanmalar tespit edildiği adli tıp raporunda yer aldı.
KIZINDAN KORKUNÇ İSTİSMAR İDDİASI
Dava devam ederken Kader K. 7 yaşındaki kızının babasının uygunsuz şekilde kendisine temas ettiğini söylediğini iddia etti.
TUTUKLANDI
Korkunç iddia sonrasında süren soruşturma, Adem K. hakkında "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı", "kadına karşı tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Tutuklu Adem K’nın yargılanmasına devam ediliyor.
