Azot Tankı Patladı, Ortalık Cehenneme Döndü! Alevler Meyve Ağaçlarına Sıçradı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında azot tankının patlamasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikanın yanında bulunan bazı meyve ağaçlarına da sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Muradiye Mahallesi’ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanda azot tankının patlamasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
MEYVE AĞAÇLARINA SIÇRADI
Alevler fabrikanın hemen yanında bulunan bazı meyve ağaçlarına da sıçradı. Yoğun dumanın yükseldiği yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, orman yangın söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.
AZOT TANKI PATLADI
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken; yangının bitişikte bulunan kükürt fabrikasındaki azot tankının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin palet fabrikasına sıçradığı tespit edildi.
Kaynak: AA-DHA