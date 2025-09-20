Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı, Hayatını Kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 53 yaşındaki Tahsin Eroğlu, demir sopasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı, Hayatını Kaybetti
Olay, Gürpınar köyü Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Eroğlu, dalları indirmek için kullandığı demir sopayı farkında olmadan ağacın yakınından geçen elektrik tellerine değdirdi. Bir anda akıma kapılan talihsiz adam ağacın üzerinde asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eroğlu’nu ağaçtan indirerek ilk müdahaleyi yaptı ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

Eroğlu’nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

