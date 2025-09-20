Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı, Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Gürpınar köyü Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Eroğlu, dalları indirmek için kullandığı demir sopayı farkında olmadan ağacın yakınından geçen elektrik tellerine değdirdi. Bir anda akıma kapılan talihsiz adam ağacın üzerinde asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eroğlu’nu ağaçtan indirerek ilk müdahaleyi yaptı ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

Eroğlu’nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA