Kontrolden Çıkan Kamyonet İş Yerine Daldı! O Anlar Kamerada

İstanbul Üsküdar'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 08.45 civarında Burhaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, sebze yüklü kamyonet sokaktan caddeye çıkarken fren arızası yaşadı.

Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, kamyoneti durduramayarak yol üzerindeki bir iş yerinin içine girdi. Olay sırasında dükkanın kapalı olması, felaketin önüne geçti.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'HIZINI ALAMAYIP DÜKKANA GİRMİŞ'

Kazaya tanık olan Göksel Özel yaşananları “Sabah saatlerinde pazar arabası yukardan geliyordu. Freni tutmamış kamyonette yüklü olduğu için hızını alamayıp dükkana girmiş. Yaralı ve can kaybı yok ama dükkanda baya bir hasar var. Kamyonet sürücüsü fren tutmadığı için kaza yapmış. Dükkan kapalıydı Allah'tan, kimseye bir şey olmadı" sözleriyle anlattı.

Kaynak: DHA

