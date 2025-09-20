Kapadokya'da Milyonlarca Yıllık Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu! Açıklama Geldi

Kapadokya’da turizmin simgesi peribacalarından biri gece saatlerinde çöktü. Yıkılan yapı çevreye kaya parçaları saçarken, olayda yaralanan olmadı. Bölgedeki güvenlik kameraları yıkım anını saniye saniye kaydetti. Peribacasının neden yıkıldığına ilişkin açıklama geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacası gece saatlerinde büyük ölçüde yıkıldı.

Kapadokya'da Milyonlarca Yıllık Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu! Açıklama Geldi - Resim : 1
Kapadokya'da bir peribacası yıkıldı

Yıkımda kaya parçaları çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, peribacasının kalan kısmının da yıkılma riski bulunduğu bildirildi.

Kapadokya'da Milyonlarca Yıllık Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu! Açıklama Geldi - Resim : 2
Yıkımda kaya parçaları çevreye dağıldı
Kapadokya'da Milyonlarca Yıllık Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu! Açıklama Geldi - Resim : 3
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, peribacasının yıkılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kapadokya'da Milyonlarca Yıllık Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu! Açıklama Geldi - Resim : 4
Peribacası gece saatlerinde yıkıldı

Öte yandan, yıkım anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, peribacasının çökmesiyle çevrenin yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

Kapadokya'da Milyonlarca Yıllık Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu! Açıklama Geldi - Resim : 5
Yıkılma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

NEDEN YIKILDI?

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, peribacasındaki hasarın sebeplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerden kalma kaya mekânlar bulunuyor. İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu da kısmi bir tahribat oluşturdu.”

Düşen kaya parçalarının temizliği için ağır iş makinelerinin kullanılmasının, bölgedeki diğer peribacalarına zarar verebileceği belirtildi. Bu nedenle kırıcı makinelerle temizlik yapılması uygun görülmedi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, yıkılan peribacası için özel bir müdahale planı hazırlamaya başladı.

PERİBACALARI NASIL OLUŞUR?

Kapadokya’daki peribacaları, milyonlarca yıl önce bölgedeki volkanik patlamalar sonucu oluşan tüf ve lav tabakalarının erozyona uğramasıyla meydana gelir. Zamanla rüzgâr, yağmur ve sıcaklık farkları, daha yumuşak tüf tabakalarını aşındırırken, daha sert lav ve bazalt tabakaları üzerinde koruyucu bir “şapka” oluşturarak bu eşsiz dikilitaş yapıların ortaya çıkmasını sağlar.

Muğla'da Fırtına: Minare Yıkıldı, Ağaçlar DevirdiMuğla'da Fırtına: Minare Yıkıldı, Ağaçlar DevirdiGüncel
Osmaniye'de Hasarlı Bina Yıkımında Korku Dolu Anlar! Kepçe Operatörü Ölümden DöndüOsmaniye'de Hasarlı Bina Yıkımında Korku Dolu Anlar! Kepçe Operatörü Ölümden DöndüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kapadokya Yıkım
Son Güncelleme:
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Katilin Cezası İçin Yeni Karar Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldüren Katilin Cezası İçin Yeni Karar
Kartalkaya Faciasına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı! Korkunç Dakikalar Kayda Geçti Kartalkaya Faciasına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama