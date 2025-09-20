Kapadokya'da Milyonlarca Yıllık Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu! Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacası gece saatlerinde büyük ölçüde yıkıldı.

Yıkımda kaya parçaları çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, peribacasının kalan kısmının da yıkılma riski bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, peribacasının yıkılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, yıkım anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, peribacasının çökmesiyle çevrenin yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, peribacasındaki hasarın sebeplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerden kalma kaya mekânlar bulunuyor. İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu da kısmi bir tahribat oluşturdu.”

Düşen kaya parçalarının temizliği için ağır iş makinelerinin kullanılmasının, bölgedeki diğer peribacalarına zarar verebileceği belirtildi. Bu nedenle kırıcı makinelerle temizlik yapılması uygun görülmedi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, yıkılan peribacası için özel bir müdahale planı hazırlamaya başladı.

Kapadokya’daki peribacaları, milyonlarca yıl önce bölgedeki volkanik patlamalar sonucu oluşan tüf ve lav tabakalarının erozyona uğramasıyla meydana gelir. Zamanla rüzgâr, yağmur ve sıcaklık farkları, daha yumuşak tüf tabakalarını aşındırırken, daha sert lav ve bazalt tabakaları üzerinde koruyucu bir “şapka” oluşturarak bu eşsiz dikilitaş yapıların ortaya çıkmasını sağlar.

Kaynak: DHA