Muğla'da Fırtına: Minare Yıkıldı, Ağaçlar Devirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'ni vuran şiddetli fırtına, cami minaresini yerle bir etti; devrilen ağaçlar ve yan yatan elektrik direği evlere zarar verdi, mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi, gece saatlerinden itibaren etkili olan amansız fırtınanın pençesine düştü. Kuvvetli rüzgarın tahrip gücü, mahallede korku ve panik dolu dakikalar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle önce mahallenin simgelerinden biri olan bir caminin minaresi gürültüyle yıkıldı; ardından çok sayıda ağaç kökünden sökülüp devrildi, bir elektrik direği ise yan yatarak yakındaki bir evin çatısını delik deşik etti.

Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Mahalle sakinleri, rüzgarın ani ataklarıyla sarsılırken, şans eseri can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yıkıntılar arasında yetkililer hemen harekete geçti; devrilen direk ve minare kalıntıları nedeniyle acil güvenlik bariyerleri kuruldu, elektrik hatlarında kesinti riskine karşı uyarılar yapıldı. Fırtınanın izleri, mahallenin sokaklarında derin yaralar açtı: Çatılar uçtu, evler hasar gördü, ağaç dalları yolları kapattı.

Yaşadıkları korkuyu anlatan mahalleli Mehmet Pehlivan, o anları şöyle dile getirdi:

"Ben her gün orada yatıyorum. Allah dün bana bir işaret verdi ve içeride yat dedi. Girdim evde yattım, yoksa bugün selamız okunuyordu. Minare düşerken de gördüm, çekemedim. Tam çekerken bir anda düştü. Ben 45 yaşındayım. Bugüne kadar Düğerek'te böyle bir rüzgar görmedim. Herkesin evleri mahvolmuş, evler göçmüş çatılar uçmuş. Allah afatından korusun."

Kaynak: İHA

