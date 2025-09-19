Türkiye’den Yunanistan’a ‘Ege’ Resti! Navtex Yayınlandı, 23 Ada Kuralı Hatırlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınlayan Türkiye, 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatarak rest çekti. Yayınlanan bildiride bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX

Türkiye, 10 gün boyunca Piri Reis araştırma gemisinin Ege Denizi’nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürüteceği yönündeki Navtex’inin ardından Yunanistan Ege'de orta ölçekte tatbikat başlattı. Bunun üzerine Türkiye yeni bir NAVTEX yayımladı.

23 ADA HATIRLATMASI

İzmir İstasyonu üzerinden duyurulan bildiride, 23 Ege adasının kalıcı askerden arındırılmış statüde olduğu vurgulandı. Ankara, Yunanistan’ın bu adalarda askeri faaliyet yürütemeyeceğini ilan etti.

NAVTEX’te, Taşoz, Midilli, Sakız, Rodos, Meis dahil toplam 23 ada sayıldı. Türkiye, bu adaların 1914 Londra Konferansı, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile askerden arındırıldığının altı çizildi.

Türkiye’nin silahsızlandırma uyarısı yaptığı adalar ise şöyle:

Taşoz,

Bozbaba (Ayos Efstratios),

İpsara,

Semadirek,

Limni,

Midilli,

Sakız,

İkarya,

Sisam,

İstanbulya (Astypalea),

Rodos,

Herke (Halki),

Kerpe (Karpathos),

Çoban (Kasos),

Tilos,

İncirli (Nisyros),

Kelemez (Kalymnos),

İleriye (Leros),

Batnoz (Patmos),

Eşekler (Lipsi),

Sömbeki,

İstanköy,

Meis

Kaynak: Haber Merkezi