Kod Adı 'Sessiz Kurye'! Yeni Casusluk Platformu İstanbul’da Tanıtılacak

İngiltere dış istihbarat servisi MI6, İngiltere adına casusluk yapmak isteyen ya da bilgi sızdırmak isteyenlerin kimliği açığa çıkmadan güvenli şekilde kullanabileceği yeni bir program geliştirdi.

Bir mesajlaşma platformu olarak hazırlanan "Sessiz Kurye (Silent Courier)" uygulamasının kurulumu tamamlandı.

Sessiz Kurye (Silent Courier) kuruldu

Kullanıcılara özel bir internet tarayıcısını indirme, güvenilir bir VPN yükleme ve kendi adlarına olmayan bir telefon kullanma tavsiyesinde bulunulurken, terörizm ve İngiltere'ye karşı düşmanca tutum konusunda bildiklerini anlatmak isteyenlerin platformu kullanabileceği belirtildi.

'TÜM AJANLAR İÇİN'

Açıklamada, "Rusya ve tüm dünyadaki potansiyel ajanlar için" kullanıma sokulan platforma girmek isteyen muhbirlere, özel bir internet tarayıcısını indirme, güvenilir bir VPN yükleme ve kendi adlarına olmayan bir telefon kullanma tavsiyesinde bulunuldu.

TANITIM İSTANBUL'DA

MI6 Başkanı Sir Richard Moore'un, Sessiz Kurye'yi bugün İstanbul'da tanıtacağı belirtildi. Benzeri bir platforma Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, ABD ile İngiltere arasında güvenli iletişim için Google ile bir ortaklık kurulduğu bildirildi.

“İngiltere'nin hasımlarının bir adım önünde olduğundan emin olmalıyız” diye belirten Cooper “MI6, Rusya'da ve tüm dünyada yeni casuslar bulabilecek” diye belirtti.

