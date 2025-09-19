Bismil’de Feci Kaza: 6 Yaşındaki Çocuk Öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, devrilen römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Bismil’de Feci Kaza: 6 Yaşındaki Çocuk Öldü
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Ambar Sarıtoprak Mahallesi’nde meydana gelen kazada 6 yaşındaki Üveys Öztürk, devrilen bir römorkun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, dün öğlen saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre römork yan yatarken küçük Üveys Öztürk devrilen aracın altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Üveys Öztürk’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır ölüm
Son Güncelleme:
