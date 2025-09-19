Bismil’de Feci Kaza: 6 Yaşındaki Çocuk Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Ambar Sarıtoprak Mahallesi’nde meydana gelen kazada 6 yaşındaki Üveys Öztürk, devrilen bir römorkun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, dün öğlen saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre römork yan yatarken küçük Üveys Öztürk devrilen aracın altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Üveys Öztürk’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA